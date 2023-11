Torcedores do Fluminense e Boca Juniors brigam na praia de Copacabana

Torcedores do Fluminense e Boca Juniors se envolveram em uma briga na tarde desta quinta-feira (02), na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Policiais interviram com balas de borracha e gás de pimenta, sendo um argentino preso.

A confusão e correria iniciou perto do mar, por volta das 17h. Um torcedor do Boca Juniors foi detido, após arremessar garrafas em direção a polícia.

O clima estava tranquilo na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Os torcedores tricolores eram imensa maioria no local, com poucos argentinos no local.

Em entrevista ao GE, de acordo com Rogério, torcedor do Fluminense, um argentino ofendeu, chutou seu cachorro e tentou agredir, além de chamar de "macaquito".



"Eu estava na praia com minha esposa. O cara chegou do nada, alterado, gritando coisas que não entendíamos. Meu cachorro foi para cima dele, ele deu um chute no meu cachorro. Eu falei "que isso? Tá maluco?". Ele tentou me dar um soco, mas pegou de lado e foi embora. Quando o policial chegou, o achou e levou. Ele nos ofendeu o tempo todo e tentou agredir outras pessoas. Proferiu várias ofensas: "Boludo, macaquito, não sei o que de m..."

O torcedor do Boca Juniors também foi detido. Houve confusões em diversos pontos na praia. Segundo testemunhas, ocorreu uma confusão em um quiosque no posto 3, devido a alguns torcedores argentinos se recusarem a pagar a conta fazerem gestos racistas.