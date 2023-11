Grupo de tricolores realizará confraternização para o pré jogo da finalíssima

Há quatro dias da final da Conmebol Libertadores, os tricolores já se encontram ansiosos e começam a realizar os preparativos para a grande decisão. Um grupo de torcedores está organizando uma confraternização antes da partida, por volta das 10h, na Rua Jaceguai, que une a Praça Varnhagen e a entrada da Sul do Maracanã.

Rodrigo Maia, de 47 anos, e seu irmão, Vitor Maia, de 41, se reúnem há anos no local junto aos seus familiares e amigos, onde vendem seu próprio Chopp artesanal, chamado de 22 bier. "Antes das partidas do Fluminense, fazemos um esquenta com um churrasco e Chopp para depois andarmos em direção ao estádio. Porém, como outros milhares de tricolores, também não conseguimos o ingresso para final.", relatou Rodrigo.

Os irmãos cobraram o valor de R$100 reais por pessoa para o tomar Chopp a vontade, durante quatro horas, mas cada torcedor deve levar sua peça de carne e acender a brasa.

Rodrigo ainda disse que " Nós dormiremos no local de sexta para sábado, dia da final, para assegurar a vaga na rua e realizar a montagem da estrutura, colocaremos mesas e cadeiras, além de montar a churrasqueira."



A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 20 tricolores compareçam a reunião. Além disso, existe a possibilidade de ser colocada uma televisão para assistir o jogo. As vagas já estão esgotadas para a confraternização, que foi divulgada em grupos nas redes sociais.

O Fluminense enfrentará a equipe do Boca Juniors (ARG) às 17h, no estádio do Maracanã, com torcida dividida, em busca de faturar seu primeiro título da Conmebol Libertadores.