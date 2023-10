Bia Haddad fatura mais um título e pode retornar ao top 10

A tenista Bia Haddad, número 1 do Brasil, conquistou o título no WTA Elite Trophy, no último domingo (29), e pode retornar ao top 10. A atleta venceu a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0, com duplo 7x6 em uma partida muita equilibrada.

A brasileira subiu para a 11° colocação após os 700 pontos somados com a conquista. Antes do torneio, Bia estava na 18° colocação no ranking mundial. Porém, a atleta pode retornar ao top 10, sua melhor colocação na carreira.

A tcheca Barbora Krejcíková ocupa a décima colocação, entretanto poderá cair no ranking. A tenista é uma alternate no WTA Finals de Cancun e, com isso, segundo as regras da WTA, ela abre mão dos pontos conquistados no WTA Elite Trophy no ano passado. A atleta se manterá no top 10, caso ocorra alguma desistência no campeonato e ela consiga participar de dois jogos ou vença uma partida. Caso contrário, a brasileira voltará ao grupo seleto das 10 melhores tenistas do mundo.

Bia ainda faturou a competição de duplas do WTA Elite, ao lado da russa Veronika Kudermetova. Somando a premiação desses torneios ao restante da temporada, ela contabiliza cerca de 2 milhões de dolares (aproximadamente R$ 10 milhões) em premiações em 2023.



Na carreira, a brasileira já acumulou mais que US$ 4,5 milhões (cerca de 22 milhões de reais) com suas conquistas.