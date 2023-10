Itaboraí FC conquista título inédito da 2ª Copa Intermunicipal Sub-15

O Itaboraí FC conquistou o título inédito da Copa Intermunicipal Sub-15 de forma invicta, após vencer a equipe do RB5, nos pênaltis, em final realizada no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro, no último sábado (28/10).

Na partida válida pela final da competição, o Itaboraí FC saiu atrás do placar e conseguiu o empate, por 2x2, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro Bernardo Lima defendeu uma cobrança e garantiu o título inédito para a cidade para a festa do público presente no Alzirão.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), acompanhou a final da competição e parabenizou os meninos pela conquista.

Leia também:

Área de lazer em Neves passa por obras de acessibilidade

Outubro Rosa: Maricá adquire mamógrafo digital e dobrará capacidade de exames

"Esse título coroa um excelente trabalho que vem sendo realizado por toda a comissão técnica e os jogadores. Quero parabenizar esses meninos que se dedicaram para realizar os seus sonhos e essa conquista é fruto disso. Agora é comemorar e se preparar para os próximos desafios", disse o secretário.



Na primeira fase da competição, a equipe itaboraiense enfrentou os times do Canto do Rio, RB5, e Performance, avançando em primeiro lugar no Grupo A. Já na semifinal, o Itaboraí FC superou a equipe do Boavista de Saquarema, por 3×1, e garantiu o passaporte para a grande decisão da competição.

O treinador da equipe itaboraiense, Adriano Borges, ressaltou a importância do título para a carreira desses jovens talentos.

"Sem dúvidas, é um dia muito importante para todos esses meninos, que batalharam muito por essa conquista inédita para a nossa cidade. Enfrentamos grandes equipes durante a competição e conseguimos superar as dificuldades para chegar à final e coroar a nossa campanha com esse título decidido nos pênaltis. Parabéns a todos", concluiu o treinador.

A II Copa Intermunicipal Sub-15 contou com a participação de oito representantes oriundos dos municípios de Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Araruama e Saquarema. Os times foram divididos em dois grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançaram para a semifinal com duelos entre os primeiros e segundos colocados de cada quadrante em jogo único.