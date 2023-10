Messi fatura sua oitava Bola de Ouro, e Vini Jr recebe o prêmio Sócrates

O argentino Lionel Messi faturou sua oitava Bola de Ouro nesta segunda-feira (30). O meia foi campeão da Copa do Mundo 2022.

Messi, maior vencedor do prêmio entregue pela France Football e atual jogador do Inter Miami (EUA), se tornou o primeiro atleta a receber a Bola de Ouro sem estar atuando na Europa. O argentino marcou 47 gols e 29 assistências em 68 jogos na temporada 22/23, com média superior a uma participação a gol por jogo.

O norueguês Erling Halland e o francês Kylian Mbappé se juntaram ao argentino no "pódio" da premiação.

Haaland, camisa 9 do Manchester City, conquistou a Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra na temporada. O norueguês marcou 55 gols em 55 jogos na temporada e ficou com o segundo lugar da premiação.



Já Mbappé foi vice-campeão da Copa do Mundo 2022, marcando dois gols na final contra a equipe de messi. Além disso, faturou o título do Campeonato Francês e da Supercopa da França. O atleta do PSG ficou com o terceiro lugar na premiação, marcando 56 gols e 14 assistências na temporada.

Vinícius Junior, atleta do Real Madrid e revelado pelo Flamengo, recebeu o prêmio Sócrates pelo trabalho com o Instituto Vini Jr em São Gonçalo.