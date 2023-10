Botafogo cobra CBF sobre seu último jogo contra o Cuiabá

O Botafogo fez uma reclamação formal na CBF, nesta segunda-feira (30), sobre o que considera uma grave erro de arbitragem contra si na partida deste domingo, contra o Cuiabá, no estádio Nilton Santos. O lance em questão acabou gerando o gol da partida.

O Glorioso alega que a disputa de bola entre seu goleiro, Lucas Perri, e o atacante do Cuiabá, Isidro Pitta, que acabou gerando o gol da partida, foi irregular, já que a bola teria batido no peito e posteriormente na mão do atacante, sobrando para ele mesmo marcar o gol.

O clube carioca solicitou o áudio da verificação do VAR sobre o lance, para entender qual foi a avaliação da equipe de arbitragem.