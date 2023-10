Ex-Fluminense assina como treinador do São Gonçalo E.C.

O São Gonçalo Esporte Clube tem um novo treinador. O ex-jogador Roberto Brum, de 45 anos, assinou com o time de futebol gonçalense e foi anunciado nesta segunda-feira (30) como o novo técnico da equipe para o restante da temporada.

Conhecido pela passagem pelo Fluminense, onde começou a carreira, o ex-volante estreia na função de técnico no mesmo clube onde encerrou sua trajetória nos gramados. Brum jogou na equipe em 2015, ano em que decidiu deixar o esporte de vez, após alguma idas e vindas. No período desde que se aposentou, se dedicou a ações sociais e a função de pastor evangélico na “Igreja de Deus, o Senhor está Aqui”, em Niterói.

Além de Brum, também foi anunciada, nesta segunda (30), a contratação de Gustavo Moura, de 39 anos, como novo auxiliar técnico. Assim como treinador, ele já integrou o elenco do São Gonçalo E.C. durante a carreira como atleta.



O São Gonçalo Esporte Clube foi fundado em 2010, para jogar a Série B2, antiga Série C. Conhecido pelo apelido "Mais Queirdo", o azul e branco conquistou dois títulos pela terceira divisão do Campeonato Carioca e disputa, em 2024, a O São Gonçalo segue disputando a B1, quando enfrenta, na próxima sexta (03/11), o Pérolas Negras, no Orlando Pedro Xavier, em Silva Jardim, pela 10ª rodada da Taça Corcovado.