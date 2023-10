Ex-presidente do Fla critica atual gestão e não descarta candidatura

Depois de dois mandatos à frente do Flamengo, o ex-presidente do clube e deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) disse que não descarta retornar a presidência do Rubro-Negro. Em uma entrevista concedida ao canal de TV "CNN", o político criticou a atual gestão do clube e não escondeu que já cogitou voltar a se candidatar para comandar o Fla.

"Eu não descarto que eu possa ser candidato, embora minha preferência é que outro companheiro assuma a presidência. Nós estaríamos todos unidos para recuperar os valores de responsabilidade, impessoalidade e profissionalismo. Precisamos acentuar o profissionalismo; na nossa gestão não havia um diretor que não fosse profissional. Hoje isso acontece no Flamengo", afirmou Bandeira, na entrevista.

Nas palavras do parlamentar, um dos problemas da atual direção do Flamengo, que tem Rodolfo Landim como presidente e Marcos Braz como 'homem forte' do futebol, seria a pouca "paciência" com os técnicos. "A gente trocou muito de treinador. Isso foi um erro. Na volta do nosso grupo, acho que deveríamos ter mais paciência com os nossos treinadores", disse o ex-presidente.

Bandeira de Mello foi presidente do Clube de Regatas do Flamengo entre 2013 e 2018. Em 2019, ele foi sucedido por Rodolfo Landim, o atual presidente. Como Landim já preside o time há dois mandatos, não poderá se candidatar novamente para as próximas eleições, que acontecem em dezembro de 2024.