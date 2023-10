CBF divulga nova data da final da série A do Brasileirão

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (27), uma nova data para a final do Brasileirão. Previamente marcada para encerrar dia 3 de dezembro, primeiro sábado do mês, agora o campeonato será finalizado no dia 6, em uma quarta-feira.

A decisão da mudança da final veio para acomodar melhor os jogos que foram adiados, sem que fosse necessário marcar partidas no período dos jogos da Data FIFA. No mês de novembro, os jogos da Data FIFA aconteceram nos dias 13 a 21.

A única disputa do Brasileirão que aconteceu durante o Data FIFA foi entre Fortaleza e Cruzeiro. Marcada para alguma data do último final de semana de outubro (27, 28 e 29), a partida foi adiada por conta do clube cearense, que se classificou para disputar a Copa Sul-Americana. A partida foi remarcada e aconteceu dia 18 de novembro.

Confira os jogos que foram adiados:



Fluminense x São Paulo: Inicialmente marcado para o dia 4 de novembro, o jogo aconteceu dia 22 de novembro.

Fortaleza x Botafogo: Previsto para o dia 24 de outubro, a partida foi disputada dia 23 de novembro.

Flamengo x Bragantino: Inicialmente marcado para 28 de outubro, nova data do jogo foi 23 de novembro.