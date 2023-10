Ajuda divina - Padre vai celebrar 'missa tricolor' na Paróquia São José, na Lagoa

O padre Omar, torcedor do Fluminense, realizará uma missa - solicitada por torcedores - pedindo graças para o tricolor carioca, na próxima terça-feira (31), na Paróquia de São José, na Lagoa, às 20h. Ele também foi o responsável por comandar a missa, no Santuário Cristo Redentor, quando o Fluminense tentava se livrar do rebaixamento, em 2009, o que acabou conseguindo.

"Em 2009, precisávamos de um milagre para livrar o Fluminense do rebaixamento, então convidei o padre Omar para realizar uma missa no Santuário Cristo Redentor. E no final do ano, o milagre aconteceu, a equipe saiu da zona. Mais uma vez tenho fé que dará tudo certo, ainda mais com o padre ao nosso lado", declarou Wagner Victer, ex-secretário de Estado de Educação, e principal organizador da cerimônia.



Os torcedores tricolores já iniciaram a contagem regressiva para a decisão, faltando apenas nove dias o confronto. Da mesma forma, a tensão e ansiedade tem tomado conta da rotina dos tricolores, e muitos, já tem se apegado a questão espiritual para controlar os ânimos.

A igreja tem capacidade para 400 pessoas, porém a expectativa do organizador é que o templo esteja lotado do lado de dentro, assim como do de fora. "A paróquia estará cheia de torcedores vestindo a camisa do time, inclusive com a ilustre presença de um dos maiores presidentes da história do clube, Francisco Horta. Estarei no Maracanã para comemorar nosso primeiro título de Libertadores", disse Wagner.



A equipe carioca irá enfrentar o Boca Juniors na decisão da Conmebol Libertadores, no dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17h. A torcida do Fluminense já adquiriu todos os ingressos do Setor Sul, que foi destinado exclusivamente para os tricolores.

