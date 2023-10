O evento Nikity Flu Fest ocorrerá neste sábado (28), no bairro de Icaraí, sendo esperado quase 300 tricolores

Cartaz de divulgação do evento - Foto: Divulgação

Faltam apenas 10 dias para a grande final da Libertadores entre o Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã, às 17h. Os torcedores do clube carioca já começaram a se preparar para a decisão, e realizarão o Nikity Flu Fest, neste sábado (28), na Praça Getúlio Vargas, no bairro de Icaraí, em Niterói, às 15h30, um esquenta para a finalíssima.

Os organizadores do evento prometem fazer uma grande festa, e pedem que os tricolores levem seus instrumentos para o local, porém não será permitida a presença de bombas ou fogos. Edson Monerat, mais conhecido pela torcida como "Woody Allen", principal organizador do evento, declarou que " A ideia inicial era ser apenas uma reunião de amigos, para sentarmos nos bancos da praça e cantarmos algumas músicas do Fluminense. Minha filha fez o banner e compartilhei em três grupos de WhatsApp, somente com amigos tricolores, porém o pessoal começou a divulgar para outros conhecidos, e quando fui vê já havia tomado uma proporção inesperada"

A manifestação da torcida tricolor contará, inclusive, com integrantes das organizadas Young Flu e Flu Oceânico. O organizador pede que todos compareçam vestidos a traje, com a camisa do tricolor carioca para fazer uma linda festa.

"Eu e alguns amigos participávamos da organizada Young Flu, mas o tempo foi passando e preferimos sair. Hoje em dia, criamos um grupo com o nome Old Flu, em alusão ao outro grupo. E ali organizamos idas ao Maracanã e conversamos sobre diversos assuntos, além do futebol", disse Woody Allen.



Além disso, no evento estarão sendo vendidos chopp e espetos de churrasco, para que os torcedores possam aproveitá-lo da melhor maneira possível. A estimativa é que mais de 300 pessoas comparecerão a manifestação, para a realização de um esquenta há uma semana da final.

Edson Monerat ainda pede que os torcedores que puderem contribuam para a compra de fumaça e sinalizadores para a festa, no pix 790054117-91 (CPF-Nubank).