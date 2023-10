Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Pan 2023

A ginasta Rebeca Andrade, atual campeã olímpica no salto, faturou mais uma medalha de ouro, nesta terça-feira (24), sendo sua primeira medalha dourada em uma edição de Jogos Pan-Americanos, em Santiago. A atleta conquistou a prova de salto sobre a mesa, com a média de 14.983 (15.333 e 14.633). A norte-americana Jordan Chiles e a mexicana Natalia Escalera, terminaram com a prata e o bronze, respectivamente.

A brasileira foi a última a entrar em ação, e precisava superar a marca de 14.150 da americana. Em seguida, Rebeca fez um salto com perfeição, recebendo a nota de 15.333, assim desbancado a rival.

No segundo salto, a atleta foi para um salto mais conservador e assinalou 14.633 (média de 14.983), subindo ao lugar mais alto do pódio. Desde 2007 com Jade Barbosa, nenhum ginasta da delegação brasileira havia conquistado a medalha de ouro no Pan.

O ginasta Arthur Nory também subiu ao pódio, na prova do solo masculino, conquistando a medalha de prata (13.933), somente atrás do canadense Felix Dolci com 14.233.