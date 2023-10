Brasil vence Argentina e encaminha classificação no Pan

Sabrina é um dos destaques da vitória do Brasil - Foto: Divulgação

A seleção brasileira de vôlei feminino venceu mais uma nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, e encaminhou a classificação para a semifinal. O Brasil dominou a Argentina, e alcançou sua segunda vitória na competição. A equipe venceu por 3x0, parciais de 25/13, 25/20 e 25/18.

As brasileiras irão enfrentar o Porto Rico nesta segunda-feira (23), às 10h30, em busca de fechar a chave classificatória com 100%. A seleção treinada por Paulo Coco é a primeira colocada do grupo A. O líder de cada um dos dois grupos dos Jogos avança diretamente às semifinais.

O Brasil não enviou sua equipe principal para o Pan, a que disputou o Pré Olímpico, e sim uma equipe mesclada para a disputa do torneio. O treinador convocou jovens, como Helena e Larissa, porém também manteve as atletas Naiane, Maiara e Lorena na equipe. Destaques na Superliga, como Sabrina e Laís, também foram convocadas.

Na primeira rodada, as meninas brasileiras venceram de forma tranquila a seleção de Cuba por 3 sets a 0. No Pan de Lima em 2019, a equipe brasileira terminou na quarta colocação, após perder para a equipe da Argentina na disputa pelo Bronze.