Maricá recebe a Copa de Futsal Feminina neste domingo (29)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste domingo (29/10), a “Copa Maricá de Futsal Feminino”, a partir das 8h, na Arena Flamengo. O evento esportivo celebra o “Outubro Rosa” e conta com oito equipes confirmadas para participarem do torneio: PFC, Geração 70, C.A. Bananal, Águias do CDR, V.G. F.C., Coréia F.C., E.C. Inoã e Gol de Ouro F.C.

Essa edição reunirá somente equipes da cidade de Maricá e tem como intuito incentivar e valorizar o futsal feminino, assim como conscientizar e divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações sobre a importância do autoexame das mamas, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

Serviço:

Leia também

➢ STJD nega pedido do Botafogo e decide adiar partida

➢ Rayssa Leal se consagra como a primeira skatista campeã no Pan

Copa Maricá de Futsal Feminino



Data: Domingo (29/10)

Horário: 8h

Local: Arena Flamengo

Endereço: Av. Roberto Silveira, s/n