Exame descarta possibilidade de fratura em David Luiz

Após exames realizados pela equipe médica do Flamengo, nesta sexta-feira (20), no zagueiro David Luiz, foi descartada a possibilidade de fratura no tornozelo do jogador. A lesão que gerou grande preocupação por conta da reação do atleta no momento, aconteceu no tornozelo direito do zagueiro.

Em comunicado, o Flamengo tranquilizou sua torcida quanto a lesão. "O atleta David Luiz realizou exames após sofrer uma entorse grave no tornozelo direito. O procedimento descartou a possibilidade de fratura e o zagueiro seguirá tratamento no CT".

Apesar de não haver fratura, David Luiz está fora das duas próximas partidas do Flamengo, contra Vasco, no domingo, e Grêmio, na próxima semana.