Léo Pereira deve voltar ao time titular do Flamengo contra o Vasco

O zagueiro Léo Pereira deve retornar ao time titular do Flamengo no clássico contra o Vasco, no próximo domingo. - Foto: Divulgação/ Marcelo Cortes/ Flamengo

O zagueiro Léo Pereira deve retornar ao time titular do Flamengo no clássico contra o Vasco, no próximo domingo. - Foto: Divulgação/ Marcelo Cortes/ Flamengo

Após vitória contra a equipe do Cruzeiro por 2 a 0 fora de casa, na estreia de Tite, o elenco do Flamengo retornou as atividades na tarde desta sexta-feira (20), no Ninho do Urubu. O treinador conta com a volta do zagueiro Léo Pereira para o clássico contra o time do Vasco, no domingo, às 16h, no Maracanã.

O atleta retorna de suspensão e deve assumir, novamente, a posição de titular ao lado de Fabrício Bruno. Entretanto, Tite terá a baixa de David Luiz, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na última partida. Nesta sexta, exames descartaram uma fratura no local da lesão.

A equipe titular não foi a campo no treino de hoje, realizando apenas trabalhos regenerativos na academia. O treinador definirá o time inicial para o clássico apenas no treino deste sábado (21), porém a tendência é que mantenha o time da estreia. O meia uruguaio Arrascaeta pode ser novidade, caso esteja 100% fisicamente.

Leia também

➢ Na estreia de Tite, Flamengo vence Cruzeiro sem dificuldades

➢ Conmebol anuncia evento para fãs antes de final da Libertadores em Copacabana

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.



O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 47 pontos, estando três pontos a frente do Grêmio, último time com vaga direta para Libertadores. Por outro lado, o clube também se encontra 11 pontos atrás do Botafogo, líder da competição, restando apenas onze rodadas.