Payet marca e Vasco vence o Fortaleza em São Januário

Payet fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco - Foto: Leandro Amorim/ Vasco

O Vasco derrotou o Fortaleza por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18), em São Januário, no Rio, e vai 'dormir' fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, os cruzmaltinos precisam torcer contra o Santos para não retornarem ao Z-4.

Em uma partida de apenas um gol, porém super animada, o Vasco tomou a iniciativa de atacar durante os 90 minutos. Na primeira etapa, o clube carioca finalizou 11 vezes, sendo quatro delas em direção ao gol, mas não conseguiu abrir o placar.

Já na segunda etapa, o Vasco criou menos oportunidades, mas a qualidade de Payet fez a diferença. Aos 13 minutos, após passar lateralmente pelo adversário, o francês acertou um belo chute de esquerda no canto direito do goleiro JoãoRicardo, do Fortaleza, abrindo o placar.

Dois minutos depois, o goleiro Léo Jardim do Vasco fez um milagre na cabeçada de Lucero.

Mostrando muita intensidade, o Vasco conseguiu segurar o resultado até o fim do jogo, somando mais três pontos na tabela. A vitória, que já era importante, se tornou ainda mais com os resultados de Bahia e Goiás, concorrentes diretos contra o Z-4, que venceram seus confrontos.

No momento, o Cruzmaltino é o primeiro time fora do Z-4, com 30 pontos ganhos. O Santos, primeiro dentro da 'degola' tem os mesmo 30 pontos e uma partida a menos. Nesta quinta, o Peixe encara o Bragantino, em casa.