Neymar rompe ligamentos e pode ficar seis meses parado

O atacante Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, terá que realizar uma cirurgia no joelho após ter se chocado com o meia De La Cruz, do Uruguai. A CBF informou, em nota, que o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O camisa 10 deverá ficar fora dos gramados por pelo menos 6 meses. O retorno pode demorar ainda mais a depender do processo de recuperação. A previsão é que o atacante volte as atividades no fim de março de 2024.

O Al-Hilal, clube saudita onde joga Neymar, entrou em contato com o departamento médico do Brasil para saber a gravidade da lesão. O time publicou uma nota, logo após a da CBF, para desejar uma recuperação tranquila ao seu atleta. Ainda declarou que trará mais informações do tratamento a posteriore.

O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. | Foto: Divulgação/ Al-Hilal

O jogador teve uma torção no fim da primeira etapa na derrota por 2 a 0 para a seleção do Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Ele saiu dos gramados de maca, chorando.



A lesão de Neymar ocorreu após um choque com o meia De La Cruz, minutos depois do time celeste abrir o placar, com Darwin Núñez.

O atacante havia retornado aos gramados, em setembro deste ano, após ter sofrido uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o deixou seis meses afastado dos campos em partidas oficiais. Neymar participou de apenas 17 jogos no ano de 2023.

O Brasil perdeu uma invencibilidade de 37 jogos nas Eliminatórias. A última vitória dos uruguaios sobre a seleção brasileira havia sido em 1º de julho de 2001, por 1x0.