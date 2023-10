Brasil repete má atuação e perde para o Uruguai

A Seleção Brasileira foi superada nesta terça-feira (17) pelo Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Darwin Nuñez e De la Cruz, os donos da casa venceram por 2 a 0, no Estádio Centenário, palco da abertura do Mundial de 2030. O Brasil está em terceiro lugar na competição, com sete pontos. Os seis primeiros colocados se classificam de forma direta para a Copa do Mundo. O sétimo lugar disputará repescagem.

GOLS URUGUAIOS

Na única finalização ao gol no primeiro tempo, o Uruguai abriu o marcador. Aos 41 minutos, Darwin Nuñez. Ele aproveitou de cabeça o cruzamento de Maximiliano Araújo pela esquerda.

Aos 31 minutos do segundo tempo, De la Cruz ampliou para o Uruguai. Na pequena área, ele recebeu passe de Darwin Nuñez e fez o segundo gol.

NEYMAR SE MACHUCA

Logo após o primeiro gol do Uruguai, o Brasil sofreu outro duro golpe. O atacante Neymar se contundiu ao tentar uma jogada individual próximo ao meio-campo e caiu no gramado alegando dores na perna esquerda. Richarlison entrou no lugar do jogador.

AGENDA



O próximo compromisso da Seleção será no próximo mês. No dia 16 de novembro, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 21 de novembro, o Brasil encerra o ano no clássico contra a Argentina, no Maracanã.