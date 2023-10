Tite terá desfalque na zaga para sua estreia no comando do Flamengo

Tite terá desfalque para sua estreia no comando do Flamengo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes: Flamengo

Tite terá desfalque para sua estreia no comando do Flamengo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes: Flamengo

O técnico Tite fará sua estreia na frente do comando da equipe do Flamengo nesta quinta-feira, e terá o desfalque do zagueiro Léo Pereira, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. O clube enfrentará o Cruzeiro às 19h (de Brasília), sendo David Luiz o nome mais provável para assumir a vaga.

O treinador ainda terá mais um treino na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, para definir a escalação ideal para o jogo. Tite ainda poderá ter a ausência dos atletas Gerson e Arrascaeta, que estão com as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente. Os jogadores serão reavaliados ao se reapresentarem no CT.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia, Pulgar e Gerson (Victor Hugo); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

O clube rubro negro é o quinto colocado do campeonato brasileiro com 44 pontos, 11 atrás do líder Botafogo. Na coletiva de apresentação do técnico Tite, ele disse que o objetivo é assegurar classificação direta para a fase de grupos da Conmebol Libertadores, porém não descarta a briga pelo titulo.