Diniz monta seleção com três alterações para enfrentar o Uruguai

Após empatar com a Venezuela por 1x1, o técnico Fernando Diniz planeja mudanças na escalação para o próximo jogo. A seleção brasileira enfrentará o Uruguai, nesta terça-feira (16), às 21h (de Brasília).

A equipe realizou um treino no Estádio do Centenário, nesta segunda, para fazer o reconhecimento do local da partida. Diniz ensaiou a formação com algumas substituições, dentre elas, a saída de Guilherme Arana, Richarlison e Danilo, que foi cortado devido a lesão. No lugar deles, entraram Yan Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus.

O lateral-esquerdo Carlos Augusto, de 24 anos, fará sua estreia com a camisa da seleção pentacampeã mundial. O atleta foi revelado no Corinthians e, atualmente, atua pelo clube do Inter de Milão da Itália.

Leia também

➢ Narrador afirma que Neymar xingou presidente da CBF após jogo da Seleção

➢ Vasco lança o Museu virtual da Torcida Vascaína

O treinador escalou a Seleção com: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.



O Brasil está na segunda colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, com sete pontos em três jogos. A argentina lidera o grupo com nove pontos, 100% de aproveitamento.