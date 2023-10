Gabigol renova contrato e vai ganhar R$ 2 milhões por mês, diz jornalista

O atacante Gabriel Barbosa, ídolo da torcida do Flamengo, acertou a renovação de contrato com o clube carioca. O anúncio deverá ser feito nos próximos dias, o novo vínculo terminará em 2028, e com o aumento salarial se tornará o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola.

Gabigol recebia cerca de R$ 1,6 milhão por mês e com o novo contrato passará a faturar mais de R$ 2 milhões. O atleta poderá ainda receber bônus por metas individuais e coletivas ao longo dos próximos cinco anos.

A renovação no final deste ano foi importante para eliminar qualquer possibilidade de perder o atleta de graça no ano que vem. Lembrando que a partir de julho de 2024, o atacante poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Gabigol é o maior artilheiro da equipe rubro negra no século XXI, com 153 gols marcados.

O Flamengo pagou R$ 96 milhões a Inter de Milão, da Itália, por 90% dos direitos econômicos do atleta, sendo a segunda maior contratação da história do clube.