Vasco lança o Museu virtual da Torcida Vascaína

O Vasco da Gama lançou recentemente mais um espaço onde o torcedor é o protagonista. Atento em manter viva a história do clube, o Museu da Torcida Vascaína celebra a paixão, a dedicação e o amor retratado em cada história compartilhada pelos torcedores do Gigante da Colina. Para ‘visitar’ o museu basta acessar museudatorcidavascaina.com.br.

Ao acessar o Museu da Torcida Vascaína é possível assistir às Pílulas Históricas. São vídeos onde alunos do Ciclo de Oficinas, projeto social do Vasco com aulas na área do audiovisual, e funcionários do clube contam momentos marcantes da história do Vasco resumidos de maneira objetiva e criativa, sempre embasados em dados cuidadosamente pesquisados e confirmados pelos historiadores do Centro de Memórias do Vasco, proporcionando ao público uma experiência leve e enriquecedora de conhecimento.

Além da história oficial, exposta no Espaço Experiência, [que fica em São Januário, espaço com entrada franca onde estão expostos centenas de troféus do clube], em matérias, livros e tantos e tantos registros a grande novidade deste museu é o torcedor como protagonista.

"Gravar um vídeo contando a sua história é uma forma de imortalizar o sentimento que temos pelo Vasco da Gama. Queremos que cada torcedor, de diferentes gerações, tenha seu espaço neste museu, celebrando o que nos une: o verdadeiro amor ao Vasco", comenta Horacio Junior, vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Vasco da Gama.

Vale o reforço: se você tem um relato (ou mais de uma, pode mandar quantos vídeos quiser) emocionante, divertido ou curioso fica com esse convite. Compartilhe suas experiências, contribuindo para a construção de um acervo histórico único e autêntico, se tornando parte da história oficial e popular do Vasco.

O envio pode ser feito no site, na aba Enviar Vídeo (acesse aqui), seguindo as orientações, que estão detalhadas no site. As principais especificações são: o arquivo ter até 100Mb; resolução mínima de 720p e máxima de 1080p; e os formatos aceitos são: .mp4 .avi .m4v .mov .mpg .mpeg ou .wmv. Ah, é fundamental que o vídeo seja uma história inédita.

Sobre o Museu da Torcida Vascaína

É uma iniciativa com patrocínio de TIM por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realização do Instituto do Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (Idec) e apoio do Club de Regatas Vasco da Gama.

Site: museudatorcidavascaina.com.br

Instagram: @museudatorcidavascaina