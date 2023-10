Vasco quita dívidas referentes a contratação de jogadores

O aporte realizado pela 777 Partners deu um alivio financeiro para o clube do Vasco, que, agora, pode começar a pagar suas dívidas referentes as contratações de alguns jogadores do elenco. O time chegou a receber um Transfer Ban.

O Vasco acertou o pagamento das parcelas em atraso com o Nacional-URU, Atletico Tucumán-ARG e Lille-FRA, referentes a compra de Puma, Capasso e Léo Jardim, respectivamente.

O clube sofreu um Transfer Ban no dia 28 de Setembro, que o impossibilitaria de escrever novos jogadores no Brasileirão. Porém, na prática, a equipe não foi penalizada, já que a janela de transferências está fechada.

Em relação as parcelas da compra dos jogadores, só resta a ser paga a última referente a aquisição do goleiro Léo Jardim. No valor de 1,2 milhão de Euros, que vencerá em fevereiro de 2024. A situação dos outros dois jogadores foi regularizada.