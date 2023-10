Vini Jr promete voltar ao Flamengo: "Clube da minha vida"

Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, Vini Jr agradeceu pelo carinho que recebe no Real Madrid, mas não o tratou como clube que seguirá por toda a sua carreira. O atacante revelou uma promessa feita ao pai de voltar a jogar pelo Flamengo.

"Eu poderia ficar aqui (no Real Madrid) durante toda a minha carreira, mas o clube da minha vida é o Flamengo. Eu prometi ao meu pai que voltaria um dia. Eu tenho que cumprir essa promessa", declarou o jogador.

Leia também



➢ Flamengo define data para coletiva de apresentação de Tite

➢ Jogando em casa, Brasil só empata com Venezuela pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo

Vini Jr também falou sobre a sua constante luta contra o racismo no futebol espanhol. O atacante é o principal alvo de manifestações de torcedores de clubes rivais e pediu ajuda para poder fazer a diferença nessa causa. Ele ainda citou o apoio de peso que recebeu.



"Se eu enfrentar o racismo sozinho, o sistema irá me esmagar. Quando pessoas importantes abordam o assunto, como os presidentes do Brasil (Lula), da Uefa (Aleksander Ceferin), como Kylian (Mbappé), como Neymar, grandes jogadores, como Rio Ferdinand, que sempre me escreve e está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso", disse o atacante.

Vini Jr foi titular da seleção brasileira no empate em 1 a 1 com a Venezuela, quinta-feira (12), em Cuiabá, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele ainda enfrentará o Uruguai, na terça (17), antes de retornar ao Real Madrid.