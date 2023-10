Empresa entra na briga com Fla, Flu e Vasco por gestão do Maracanã

Flamengo é o atual concessionário do estádio, com o Fluminense como interveniente - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Enquanto o Vasco da Gama segue competindo com a dupla Flamengo e Fluminense pelo direito de administrar o estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, um novo 'rival' pode ter surgido no debate. A empresa Arena BSB, de São Paulo, manifestou interesse em disputar pela licitação para gerir o estádio mais conhecido do país, de acordo com informações publicadas pelo portal "ge".

Ainda não há detalhes a respeito da proposta que a empresa planeja apresentar. A BSB entrou no cenário da administração de estádios em 2019, quando venceu a disputa para gerir o estádio Mané Garrincha, em Brasília, que administra atualmente. No momento, ela também compete pelos direitos de administração sobre o Serra Dourada, de Goiânia. A empresa é presidida pelo empresário paulista Richard Dubois.

A disputa pelo Maraca deve ganhar novo capítulo no próximo dia 23 de outubro, quando acaba a última renovação do Termo de Permissão de Uso (TPU) concedida ao atual concessionário da quadra, o Clube de Regatas do Flamengo. A expectativa é que, pela oitava vez, o clube tenha o Termo renovado, pelo menos até que o Governo do Estado cumpra as exigências do Tribunal de Contas quanto ao processo e publique o novo edital de licitação.



Atualmente, o rubro-negro conta com o apoio do rival tricolor, o Fluminense, que atua como interveniente anuente. A proposta das equipes, caso a concessão seja renovada, é que a parceria continue acontecendo. O principal opositor à gestão é o Vasco, que, com a parceria das empresas W. Torre e Legends, planeja disputar pela licitação.