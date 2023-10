Fluminense é multado em R$ 76 mil por condições ruins do gramado do Maracanã

O Fluminense foi multado em 15 mil dólares, o equivalente a R$ 75,74 mil na cotação desta quinta-feira, pela Conmebol. A sanção foi aplicada ao time por causa das condições do gramado do Maracanã no jogo do dia 24 de agosto, em que o clube jogou contra o Olímpia, na disputa pela Libertadores.

Dia 20 de agosto, quatro dias antes, o Vasco da Gama e o Atlético-MG jogaram no Maracanã, e esse foi um dos argumentos do clube tricolor para tentar escapar da sanção. O time alegou que a culpa do gramado estar danificado era da justiça brasileira, por permitir que o Vasco utilizasse o estádio. Na época, o São Januário, estádio do time vascaíno, estava fechado, e por isso o jogo foi realizado no Maracanã.

Apesar de o argumento ter sido levado em consideração, o Fluminense não foi isento de punição. A Conmebol determinou que, mesmo que existam circunstâncias exteriores ao time tricolor, ele também possui parcela de culpa nas condições do estádio. O clube recebeu a pena mínima em casos de gramado ruim na competição.