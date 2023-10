Flamengo define data para coletiva de apresentação de Tite

Tite fica no clube até dezembro de 2024 - Foto: Divulgação/Nathã Soares/Flamengo

O Flamengo anunciou a contratação de Tite na última segunda-feira (09). Com o treinador já exercendo a função junto ao elenco rubro-negro, o clube definiu a data e a hora para apresentar o técnico à imprensa. A coletiva acontece na próxima terça-feira (17), a partir das 13h (horário de Brasília).

Segundo informações divulgadas pelo próprio Flamengo, a coletiva de apresentação de Tite será realizada no Ninho do Ururbu, como acontece tradicionalmente.

Além disso, o clube afirmou que, por conta da limitação de espaço, serão destinadas apenas 50 vagas aos jornalistas.

Desde que foi anunciado pelo Flamengo, Tite comandou o elenco rubro-negro em quatro treinos dos quais três foram à tarde e um foi pela manhã. Com a paralisação da Data FIFA, a estreia do novo treinador acontecerá apenas no dia 19 de outubro.

Justamente devido à Data FIFA, o Flamengo só volta a campo na próxima quinta-feira (19), quando enfrenta o Cruzeiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será realizada no Mineirão, a partir das 19h (horário de Brasília), e marcará a estreia de Tite como técnico do Fla.