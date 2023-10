Dirigentes do Flamengo intensificam contatos por renovações de ídolos

Flamengo negocia renovação de contrato com representantes do atacante Bruno Henrique - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após fechar a contratação do técnico Tite e de sua comissão, os dirigentes do Flamengo buscam encerrar mais uma "novela", sendo essa a da renovação do contrato de alguns atletas que foram fundamentais para a conquista dos últimos títulos da equipe. O clube tem intensificado contato para avançar nas negociações.

O departamento de futebol espera o posicionamento dos representantes dos atletas para assinar os contratos já na próxima semana, com a volta do presidente Rodolfo Landim ao país.

O flamengo tem como prioridade a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique e do meia Éverton Ribeiro, entretanto as negociações tem apresentado alguns entraves para sua resolução. O Palmeiras tem assediado o atacante da equipe rubro-negra, e se especula que o clube alviverde já chegou a oferecer um contrato de três anos com um salário milionário para o atleta. Porém, os cartolas do time carioca mantém a confiança de que as duas partes chegaram a um acordo.

O staff de Éverton Ribeiro promete não fazer jogo duro, já que é desejo do jogador permanecer no clube. O atleta é identificado com o clube e a torcida, tendo chegado ao Flamengo no segundo semestre de 2017. O meia exerce um papel de liderança no elenco, podendo ser um elo de ligação do novo treinador com o plantel.



O Flamengo retorna aos gramados na semana que vem, para enfrentrar o Vasco da Gama. O jogo está marcado para ocorrer no dia 22 de outubro, às 16h, no estádio do Maracanã.