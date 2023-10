Flamengo anuncia oficialmente a contratação de Tite

O treinador Tite, ex Corinthians e Seleção Brasileira, foi anunciado oficialmente pelo Flamengo na noite desta segunda-feira (09). O novo comandante Rubro-Negro assinou contrato até o fim de 2024. Ele inicia o trabalho nesta terça, pela manhã.



De acordo com o Flamengo, chegam ao clube, junto de Tite, os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista de desempenho Lucas Oliveira.

Leia mais

➢ Oportunidades: Mudes oferece 253 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

➢ São Gonçalo vacina contra covid-19 até quarta-feira (11)

Apesar de dizer por diversas vezes que não assumiria nenhum clube ainda em 2023, Tite aceitou comandar o Flamengo neste final de temporada. Iniciando o trabalho nesta terça, o treinador terá 8 dias até estrear na partida contra o Cruzeiro, no próximo dia 19.

Confira o anúncio do clube nas redes sociais:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.

A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. #CRF

Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o Manto Sagrado!