Ingressos para 'público geral' estão esgotados para final da Libertadores

De acordo com o site da Conmebol, os ingressos das Categorias 1 e 2 para a decisão da Copa Libertadores, que será realizada no Maracanã, dia 4 de novembro, entre Fluminense e Boca Juniors, estão esgotados. As entradas eram correspondentes às vendas que a própria entidade faz e são da chamada “torcida mista”. Ou seja, qualquer um poderia adquirir os ingressos, que custavam de R$ 800 a R$ 1.300.

Nos próximos dias, os clubes finalistas abrirão o processo logístico de venda de ingressos para a Categoria 3, um setor dedicado exclusivamente aos torcedores do Boca Juniors e do Fluminense. A cota de ingressos para esse setor é administrada por cada clube.

A categoria 3 é o setor dedicado aos finalistas e não estará disponível para venda ao público em geral e/ou público local. A torcida do Fluminense vai ficar no Setor Sul do Maracanã. Com isso, os torcedores argentinos ficarão no Setor Norte. Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos.