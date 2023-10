Fluminense divulga novo uniforme em homenagem a Cartola

O Fluminense anunciou uma novidade na manhã desta quarta-feira (11), que surpreendeu e emocionou muitos tricolores: o terceiro uniforme do time nesta temporada foi criado em homenagem ao grande cantor e compositor carioca Agenor de Oliveira, o Cartola. Conhecido por ser um dos maiores compositores da história da música brasileira, Cartola completaria 115 anos nesta quarta-feira.

O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro!



A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada…

Além de seus feitos como um artista solo, Cartola também deixou sua marca para além das canções, sendo um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro. Ele chegou a compor alguns dos sambas-enredo que desfilaram com a escola na avenida e que fizeram dela, uma das mais tradicionais da cidade do Rio.

Em sua campanha de divulgação, o time explicou o motivo da decisão: "O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro! A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada na camisa são uma homenagem ao cotidiano carioca que transcende as quatro linhas".

A coleção estará disponível para compra a partir desta quinta-feira, 12 de outubro.