Norte-americano Jamaal retorna ao Botafogo para a disputa do NBB

O time de basquete do Botafogo anunciou o retorno de Jamaal Smith, ídolo da torcida alvinegra. Após estar ausente das últimas três edições do Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe carioca está de volta e promete investir a longo prazo neste novo projeto.

O armador norte-americano atuou pelo clube entre 2017 e 2020, sendo o principal atleta da conquista da Liga Sul-Americana em 2019. Jamaal retorna com o papel de liderar o elenco, na volta do Botafogo para o NBB.

Em entrevista ao GE, o diretor de basquete do Botafogo, Carlos Salomão, declarou que os torcedores tiveram um papel fundamental na contratação do armador. Outro fator que foi crucial é a experiência do atleta para comandar os jogadores mais jovens do elenco.

O coordenador de basquete do clube alvinegro, Cláudio Maciel, relatou que "Para o NBB, o objetivo é fazer uma volta sólida, com muita seriedade e dar o pontapé inicial para que este projeto seja duradouro e que não seja apenas mais uma aventura de dois, três anos. Esperamos que no futuro a gente possa olhar para trás e ver que, em 2023, de fato começou um projeto de muita longevidade, sólido, à altura do botafogo".



O Botafogo já anunciou seu elenco completo para a disputa da NBB, sendo o norte-americano o principal atleta da equipe. O clube estreia na competição diante do Minas em casa, no dia 21, às 16h. A partida será disputada no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.