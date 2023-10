Atletas de projeto em Maricá são destaques em campeonato de remo

Os atletas de remo do projeto Maricá Cidade Olímpica conquistaram o Troféu Mestre Paquetá durante a regata Remo Futuro, neste domingo (08/10) no parque de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do município do Rio de Janeiro. Expectadores e integrantes de clubes acompanharam atentos as provas de olho nos futuros talentos.

Entre os atletas que se destacaram estão: Cláudio Raposo, que garantiu o primeiro lugar na modalidade canoa masculino, nas categorias 40 e 50 anos; João Pedro França, de 14 anos, que conquistou o segundo lugar na canoe masculino; Cláudia Pinheiro que alcançou o quarto lugar no canoe feminino, na categoria 27 anos. Gustavo Lanari, de 27 anos, também teve êxito ao alcançar o primeiro lugar no canoe masculino, assim como Aluísio José da Silva, que reforçou a supremacia da equipe com sua vitória na categoria canoa masculino, 27 anos.

Os atletas de remo do projeto Maricá Cidade Olímpica conquistaram o Troféu Mestre Paquetá | Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá

Com apenas 18 anos, Luís Felipe Silva conquistou o segundo lugar no Skiff masculino, destacando-se como uma jovem promessa. Com a mesma idade, Felipe Santos garantiu o quinto lugar no Skiff masculino. Claudia Coutinho representou com honra o grupo feminino, alcançando o quarto lugar no canoe feminino na categoria 50 anos, e Camilly Lopes demonstrou seu talento conquistando o quarto lugar no skiff feminino, com 18 anos.

O projeto Maricá Cidade Olímpica é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer e tem como objetivo selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado).