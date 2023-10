Tite fecha com o Flamengo e começa no Ninho do Urubu nesta terça, 10

O Flamengo chegou a um acerto com Tite na noite de domingo e o gaúcho de 62 anos foi oficializado como novo treinador do clube nesta segunda-feira (9). O rubro-negro carioca anunciou a contratação do novo técnico, que terá vínculo válido até o fim de dezembro de 2024.

Após um ano de seca de títulos, que teve como resultado quatro vice-campeonatos e turbulências na área técnica, com duas demissões, o acerto chega para ser o substituto de Jorge Sampaoli. Desde a demissão do argentino, o interino Mário Jorge comandou a equipe em duas partidas: vitória sobre o Bahia e empate com o Corinthians.

Marcos Braz celebrou o acerto entre Tite e Flamengo após encontro com agentes. Os representantes do treinador chegaram a um hotel, na Zona Oeste do Rio, para celebrar a iminente assinatura de contrato com o clube da Gávea na manhã desta segunda-feira (9). No hotel, Marcos Braz, o executivo Bruno Spindel e o membro do conselho de futebol Diogo Lemos receberam Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho, representantes do treinador, para a formalização do acerto.

Braz celebrou o acordo e afirmou ao portal 'ge' que "o Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final".

Ex-técnico do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tite chegou a dizer que não treinaria em 2023, mas foi convencido pelo Flamengo. Além da questão financeira, a reunião do último domingo também resolveu o tempo de contrato. Tite queria um período maior do que um ano e dois meses, mas foi convencido de que o presidente Rodolfo Landim, com mandato a vencer em dezembro de 2024, não poderia oferecer algo maior.



Havia ainda uma distância financeira entre o que Tite queria e o que o Flamengo estava propenso a pagar, mas foi resolvido durante a reunião. Outro ponto divergente se referia a gatilhos de premiação, o que também foi contornado.

Tite chega ao Flamengo para iniciar uma reformulação, já pensando na temporada de 2024. O primeiro dia de trabalho do novo treinador está previsto para terça-feira (10), onde ele terá oito dias de treinamento até a data prevista para sua estreia, no próximo dia 19, no jogo contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Tite comandou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. O currículo do técnico, no entanto, tem títulos importantes como Copa do Brasil (Grêmio, 2001), Sul-Americana (Inter, 2008), Brasileirão (Corinthians, 2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Copa América (Seleção Brasileira, 2019).