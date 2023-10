Renan deixa o comando da seleção brasileira masculina de Vôlei

Poucos minutos após o êxtase da vitória da seleção brasileira masculina de vôlei contra a Itália, garantindo a classificação para as Olimpíadas de Paris, ano que vem, o treinador brasileiro Renan Dal Zotto pediu demissão do cargo. Ele vinha sofrendo grande pressão por conta dos resultados ruins nos últimos campeonatos.

"Eu tomei uma decisão essa semana, falei com a minha esposa. É hora de dar uma pausa. Decisão familiar, vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. Uma orientação médica também por tudo o que passei em 2021. Os jogadores não sabem, a comissão técnica não sabe, vou conversar com eles agora no vestiário. Me afasto da seleção, mas não do vôlei, que é a minha vida, onde estou há 50 anos", disse Renan após a vitória.

Atual coordenador de seleções, Bernardinho é o mais cotado para assumir a seleção. A decisão, no entanto, não deve ser rápida, já que pegou a todos de surpresa.

Renan assumiu o comando do Brasil em 2017 após Bernardinho deixar o cargo. Durante sua passagem, ele enfrentou uma grave condição de saúde quando contraiu covid-19 e ficou 36 dias internado em um hospital no Rio. Neste período, ele chegou a ficar com estado de saúde gravissímo.