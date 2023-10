Rebeca Andrade leva prata e Flávia Saraiva fica com bronze no solo

Brasileiras ganharam prata e bronze no solo - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Brasileiras ganharam prata e bronze no solo - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

As ginastas brasileiras Rebeca Andrade e Flávia Saraiva subiram juntas ao pódio das finais do solo, na manhã deste domingo (8), no Mundial de Ginástica disputado em Antuérpia, na Bélgica. Rebeca ganhou a prata e Flávia o bronze.

Pela primeira vez na história o Brasil colocou duas atletas em um mesmo pódio do campeonato mundial. Rebeca tirou 14,500 e Flávia, 13,966 pontos. O ouro ficou com a norte-americana Simone Biles.

Também neste domingo (8), dia em que se encerra as competições, Rebeca Andrade levou a medalha de bronze nas finais da trave, alcançando 14.300 pontos. A trave era o único aparelho que faltava a ginasta conseguir um pódio disputando Mundiais.

Com as seis medalhas, a seleção brasileira garantiu o melhor resultado já conquistado até o momento.