Rebeca Andrade é bronze na trave e se torna brasileira com mais medalhas em Mundiais

Com o bronze, Rebeca dispara como brasileira que mais medalhou em Mundiais de ginástica - Foto: Reprodução/Twitter Jogos Olímpicos

Rebeca Andrade conquistou mais um pódio no Campeonato Mundial da Antuérpia (Bélgica) neste domingo (8). A brasileira garantiu a medalha de bronze na trave, recebendo a nota 14,300 dos jurados.

O primeiro lugar do pódio ficou com a americana Simone Biles, que teve nota de 14,800, enquanto a prata ficou para a chinesa Zhou Yaqin, com 14,700.

Com o bronze, Rebeca dispara como brasileira que mais medalhou em Mundiais de ginástica, com oito pódios. Até o começo da competição na Antuérpia, o posto era de Diego Hypolito, com cinco conquistas. Além disso, esta é a primeira vez que o Brasil vai ao pódio na trave de equilíbrio.



Assim como aconteceu no salto, realizado no último sábado (7), em que Rebeca se tornou campeã mundial, a representante brasileira foi a última a se apresentar e fez uma execução quase perfeita, perdendo pontos por conta de um desequilíbrio.

O dia da ginasta no Mundial ainda não terminou. Neste domingo (8), Rebeca Andrade também disputa a final do solo, uma de suas especialidades, e pode trazer mais uma medalha para o Brasil.

No sábado (7), Rebeca Andrade desbancou a americana Simone Biles no salto e se consagrou campeã mundial de ginástica olímpica.

A brasileira brilhou em sua apresentação e com um média de 14.750, repetiu a campanha das Olimpíadas e saiu com o primeiro lugar no pódio.