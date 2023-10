Seleção masculina de vôlei vence a Itália e se classifica para as Olimpíadas

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália, na manhã deste domingo (08), no Maracanãzinho, por 3 sets a 1 e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Precisando da vitória para garantir a vaga, o Brasil começou bem e fechou o primeiro set, apertado, em 25 a 23. Depois, a Itália cresceu e virou o jogo. No segundo set, também apertado, os italianos fizeram 25 a 23. No entanto, no terceiro set, o Brasil perdeu concentração na recepção de saque e a equipe europeia fez 25 a 15.

No quarto set foi a vez do Brasil impor sua superioridade, com destaque de Darlan, por 25 a 17.

No tie break, o jogo voltou a se equilibrar, chegando empatado até o 10 a 10, quando o Brasil conseguiu abrir vantagem e fechar o jogo em 15 x 11.

História do jogo:

Brasil 25 x 23 Itália

Brasil 23 x 25 Itália

Brasil 15 x 25 Itália

Brasil 25 x 17 Itália

Brasil 15 x 11 Itália