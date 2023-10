Atleta de Itaboraí se torna a número um no mundo em sua categoria

Moradora do Retiro São Joaquim, em Itaboraí, a atleta Thaiammy Paixão, 15 anos, conquistou medalha de ouro no AJP Nacional Tour 2023, campeonato de jiu-jitsu, que aconteceu no último sábado, 30 de agosto, no Parque Olímpico de la Juventud, em Buenos Aires, Argentina. Com a vitória, a jovem atleta alcançou o primeiro lugar no ranking mundial em sua categoria, juvenil faixa azul, até 70kg.

Com a vitória, a jovem atleta alcançou o primeiro lugar no ranking mundial em sua categoria | Foto: Divulgação

"Eu não consegui me preparar muito pra essa competição, porque eu tinha recém chegado dos Emirados Árabes e embora fosse um campeonato muito importante pra que eu pudesse conquistar os pontos que precisava, eu não tive tempo pra treinar, cheguei e já fui direto pra Argentina. Fizemos uma viagem de carro, que também foi bem desgastante, mas graças a Deus eu fui campeã, consegui esse título e agora o foco é em treinar bastante pra ir pros Emirados novamente e lutar o mundial", declarou Thaiammy Paixão.

Leia mais



➢ De Itaboraí para o mundo: Jovem de 15 anos conquista o bicampeonato no Abu Dhabi Grand Slam 2023

➢ Aluna de colégio estadual em Itaboraí é promessa do jiu-jitsu nacional

Para os pais da atleta, Shimenny e Rogério, ver a filha no esporte, mesmo diante da saudade e da distância em que estão submetidos, é motivo de orgulho. Rogério, inclusive, foi o maior incentivador de Thaiammy. "Ele que a inseriu no esporte e a acompanhava em todos os treinos", declarou a mãe.



"Nós, como pais, nunca imaginamos ter uma filha atleta e ainda internacional. No começo foi bem difícil, conciliar a saudade, distância, fuso horário… mas, vê-la crescendo, adquirindo maturidade, novas experiências e conquistando voos cada vez mais altos, nos faz muito felizes. Temos muito orgulho de quem ela está se tornando como pessoa. Sempre muito dedicada, focada, determinada, nos dando muito orgulho e alegrias", afirmou a mãe, Shimenny.

Thaiammy Paixão conquistou a medalha de ouro no campeonato de jiu-jitsu realizado no Parque Olímpico de la Juventud, em Buenos Aires | Foto: Divulgação

História no Jiu-jitsu



Thaiammy Paixão iniciou no Jiu-jitsu com apenas 8 anos de idade, na equipe Gordo Jiu-jítsu, no Município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Seu primeiro campeonato, onde conquistou a primeira medalha, foi a Copa Freedom, no clube Tamoio, em São Gonçalo, no ano de 2017.

A atleta conquistou sua primeira medalha na Copa Freedom, no clube Tamoio, em São Gonçalo, no ano de 2017 | Foto: Divulgação

Posteriormente, a atleta lutou outros campeonatos e adquiriu algumas experiências. Em 2021, surgiu a possibilidade de ir para os Emirados Árabes para treinar o Jiu-jítsu, participar de campeonatos e estudar novas línguas.

Sob supervisão de Marcela Freitas