Aluna de colégio estadual em Itaboraí é promessa do jiu-jitsu nacional

Thaiammy Paixão, aluna da rede estadual de Educação do Rio de Janeiro é uma das principais promessas do jiu-jitsu nacional. A atleta, de 15 anos, mora em Itaboraí, Região Metropolitana do Estado e tem se destacado no cenário mundial do esporte.

Destaque em competições nacionais desde 2017, Thaiammy coleciona vários títulos e medalhas. Em 2022, começou a participar também de competições internacionais, vencendo o International Pro Dubai, em Dubai.

A carioca coleciona outras conquistas como o lugar mais alto do pódio no Grand Slam de Abu Dhabi, no AJP International Pro Fujairah, no AJP National Pro UAE-Abu Dhabi e no AJP Asia Continental Pro.

Atualmente, ela está treinando nos Emirados Árabes e agradece a todos os apoiadores que a ajudam a trilhar o caminho do sucesso. Ela agradece primeiramente a Deus, à família e a todos do Colégio Estadual Visconde de Itaboraí que enviam os conteúdos para que ela continue estudando à distância.