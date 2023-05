De Itaboraí para o mundo: Jovem de 15 anos conquista o bicampeonato no Abu Dhabi Grand Slam 2023

Moradora do Retiro São Joaquim, em Itaboraí, a atleta Thaiammy Paixão, de 15 anos, conquistou o bicampeonato no Abu Dhabi Grand Slam Jiu-jitsu World Tour 2023. A luta, que garantiu mais uma medalha de ouro para a jovem, aconteceu no dia 5 de maio, no Mubadala Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Organizado pela Federação de Jiu-jitsu dos Emirados Árabes Unidos e pela Abu Dhabi Jiu-jitsu, o Abu Dhabi Grand Slam é uma série de torneios internacionais de Jiu-jitsu, que faz uma "tour" levando o campeonato pelo mundo.

Thaiammy Paixão garantiu mais uma medalha de ouro e se tornou a número 1 da América do Sul em sua categoria | Foto: Divulgação

Em 2022, Thaiammy Paixão ganhou sua primeira medalha de ouro no Abu Dhabi Grand Slam, na categoria juvenil faixa amarela, que também aconteceu na capital dos Emirados Árabes e agora, com o bicampeonato, a atleta se tornou a número 1 da América do Sul em sua categoria.

"Estava me sentindo bastante confiante pra essa competição, mas quando descobri que ia lutar no tatame da Tv fiquei muito nervosa por ser o maior tatame da arena e muitas pessoas estarem assistindo. Foi uma luta muito dura e tive muita dificuldade pra finalizar minha oponente, mas graças a Deus consegui trazer o ouro pra casa", contou Thaiammy Paixão.

Para os pais da atleta, Shimenny e Rogério, ver a filha no esporte, mesmo diante da saudade e da distância em que estão submetidos, é motivo de orgulho. Rogério, inclusive, foi o maior incentivador de Thaiammy. "Ele que a inseriu no esporte e a acompanhava em todos os treinos", declarou a mãe.

"Nós, como pais, nunca imaginamos ter uma filha atleta e ainda internacional. No começo foi bem difícil, conciliar a saudade, distância, fuso horário… mas, vê-la crescendo, adquirindo maturidade, novas experiências e conquistando voos cada vez mais altos, nos faz muito felizes. Temos muito orgulho de quem ela está se tornando como pessoa. Sempre muito dedicada, focada, determinada, nos dando muito orgulho e alegrias", afirmou a mãe, Shimenny.

História no Jiu-jitsu

Thaiammy Paixão iniciou no Jiu-jitsu com apenas 8 anos de idade, na equipe Gordo Jiu-jítsu, no Município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Seu primeiro campeonato, onde conquistou a primeira medalha, foi a Copa Freedom, no clube Tamoio, em São Gonçalo, no ano de 2017.

A atleta conquistou sua primeira medalha na Copa Freedom, no clube Tamoio, em São Gonçalo, no ano de 2017 | Foto: Divulgação

Posteriormente, a atleta lutou outros campeonatos e adquiriu algumas experiências. Em 2021, surgiu a possibilidade de ir para os Emirados Árabes para treinar o Jiu-jítsu, participar de campeonatos e estudar novas línguas.

Trajetória de campeã

No ano de 2022, a atleta passou uma temporada de 350 dias morando nos Emirados Árabes, na casa dos primos que são faixa preta no esporte,

Paulo Avolio e Daniela Paes e, no dia 12 de março do mesmo ano, teve a sua primeira competição de Jiu-jitsu fora do Brasil, o International PRO DUBAI, vencendo de 10x0. Também em março de 2022, a atleta participou do Jiu-Jítsu Challange Championship em Abu Dhabi, conquistando mais uma vitoria.

Ao longo do ano passado, Thaiammy Paixão continuou ganhando campeonatos, conquistando títulos e escrevendo seu nome na história do Jiu-jitsu junto à sua equipe, Gordo Jiu-jítsu, R1NG e Instituto Inoue e com o patrocínio da Life’s Purpouse (Kimono).

Após esse período nos Emirados Árabes, em que está lutando pelo Al Ain Club SG, a atleta voltou para o Brasil e recentemente, em fevereiro, retornou ao país do Oriente Médio, onde conquistou três medalhas de ouro em diferentes competições.

A atleta agora parte para a Europa, onde ficará por 20 dias para competir no AJP NO-GI SPAIN NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIGNONSHIP. Logo após esse período, ela volta aos Emirados para ficar por mais 60 dias e depois retorna para o Brasil, onde irá se preparar para o Mundial, que acontece em Novembro em Abu Dhabi.