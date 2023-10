Rebeca Andrade conquista segunda medalha de prata no mundial

Rebeca Andrade fica com a medalha de prata na prova do individual geral no mundial - Foto: Divulgação/ Ricardo Bufolin: CBG

Rebeca Andrade fica com a medalha de prata na prova do individual geral no mundial - Foto: Divulgação/ Ricardo Bufolin: CBG

Rebeca Andrade conquistou sua sexta medalha em mundiais, se tornando a recordista do Brasil na história da competição. A brasileira ficou com a prata na prova do individual geral, que premia a atleta mais completa da ginástica artística. A recordista de títulos, a americana Simone Biles, ficou com a medalha de ouro e o pódio foi completo pela também americana Shilese Jones com o bronze.

Rebeca havia sido campeã no mundial de 2022, e mais uma vez subiu no pódio. A brasileira fez uma grande apresentação, contudo alguns erros na trave e no solo a impediram de ficar próxima a Simone. Somou 56,766 pontos, durante que a norte-americana ficou com 58,399.

A ginasta brasileira Flavia Saraiva também disputou a final da modalidade, porém após sofrer duas quedas terminou na 15° posição. Ela havia terminado na sexta colocação no qualificatório.

Leia também

➢ 5ª Etapa do Niterói Open vai agitar as areias de Icaraí neste final de semana

➢ Brasil perde primeira, e se complica no Pré-Olímpico

Essa foi a segunda medalha da estrela brasileira no Mundial de Antuérpia, na Bélgica, ela já havia conquistado a prata inédita por equipes. No sábado, às 9h (de Brasília), Rebeca está na final do salto, aparelho em que é a atual campeã olímpica. No domingo, também às 9h, Rebeca está na decisão da trave e do solo. Flavinha está na final do solo.