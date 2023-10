Brasil perde primeira, e se complica no Pré-Olímpico

Brasil perde para Alemanha, e se complica no Pré-Olímpico - Foto: Divulgação/ CBV

A Seleção Brasileira de vôlei masculino perdeu pela primeira vez no Pré-Olímpico, na noite desta terça-feira (04), por 3 sets a 1, para a Alemanha, com parciais de 21/25, 25/19, 25/19 e 28/26. A noite que parecia de festa após o ótimo início de jogo, se tornou em velório para os torcedores que lotaram o Ginásio do Maracanãzinho.

A vitória da equipe alemã sob a Itália, na tarde desta quarta-feira (04), ajudou a seleção brasileira que, agora, depende apenas de si para garantir a vaga para Paris 2024. O Brasil precisa vencer os quatros jogos que restam para sair com a classificação.

Próximos confrontos:



Brasil x Ucrânia - Quarta-feira (4) às 20h30



Brasil x Cuba - Sexta (6) às 10h00

Brasil x Irã - Sábado (7) às 10h00

Brasil x Itália - Domingo (8) às 10h00

A seleção brasileira está na quarta colocação com apenas cinco pontos em três jogos. A equipe da Alemanha lidera o grupo com 12 pontos em quatro partidas, com 100% de aproveitamento.