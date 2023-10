5ª Etapa do Niterói Open vai agitar as areias de Icaraí neste final de semana

A Praia de Icaraí vai receber neste final de semana (7 e 8), a 5ª Etapa do Niterói Open a partir das 8h. A competição que atualmente é o maior evento de futevôlei de Niterói já está com mais de 200 atletas inscritos e com premiação acima de R$ 5 mil. As categorias desde o iniciante até a open farão grandes duelos.

O torneio mais esperado pelos praticantes de futevôlei da cidade não é voltado só para os atletas, mas trará diversão para todos que queiram curtir um final de semana de esporte e lazer, já que terá vários estandes e aquele clima na praia que o esporte proporciona. O Niterói Open tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói- SMEL, e terá transmissão ao vivo produzido pelo canal sports do YouTube.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), Rubens Goulart, o Niteroi Open contribui para consolidar ainda mais os atletas da cidade no cenário nacional.





“O futevôlei, assim como o beach tennis e a canoa havaiana são modalidades que mais vem crescendo na cidade. E a nossa Secretaria vendo essa evolução e crescimento das escolinhas esportivas, estamos sempre nos empenhando para apoiar esse tipo de evento para que continuemos nessa crescente, já que muitos nomes de referência daqui já vem se destacando pelo Brasil. Por isso estamos sempre apoiando não somente essas três modalidades, mais várias outras categorias. Atualmente em Niterói, a SMEL vem dando suporte para mais de 30 modalidades”, afirma Rubens Goulart.



Serviço:



Niterói Open

Data: 7 e 8 de setembro

Horário: a partir das 8h

Local: Praia de Icaraí, em frente a Rua Belizário Augusto

Categorias: Iniciante, escolinha, intermediário feminino, intermediário masculino e open