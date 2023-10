Botafogo demite Bruno Lage nesta terça-feira

O técnico Bruno Lage foi demitido, nesta terça-feira (03), um dia após empatar com a equipe do Goiás por 1x1, na última partida. A torcida do Botafogo vaiou o time para demonstrar seu descontentamento com o resultado. Em seu último jogo comandando o clube, Bruno Lage saiu do gramado aos gritos de "burro", e faixas foram colocadas com seu nome em forma de protesto ao redor do estádio.

O treinador comandou a equipe alvinegra em 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de quase 46%. O português estreou sob o comando do time em setembro deste ano, com a vitória fora de casa por 2x0 sobre o Patronato.

Uma das organizada do clube exibiu faixas no setor Oeste do Nilton Santos, com a frase "Frouxo, Arregão e Covarde".

Boa parte da insatisfação dos alvinegros com o técnico português se deu por ter colocado no banco de reservas o artilheiro da equipe Tiquinho Soares, na última segunda. O atacante entrou no intervalo da partida e marcou o gol de empate.

O Botafogo, agora, analisa novos nomes para assumir o comando técnico do clube, que lidera o campeonato com sete pontos de vantagem do segundo colocado, o Bragantino. A equipe enfrentará o Fluminense no próximo domingo, às 16h .