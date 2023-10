Revelado! Centenário da Copa do Mundo, em 2030, terá jogos onde tudo começou

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou uma grande novidade na manhã desta quarta-feira (4). Para comemorar os 100 anos do torneio, a Copa do Mundo Centenário 2030 terá os seus três primeiros jogos sediados no Uruguai, onde aconteceu a primeira Copa, na Argentina e no Paraguai. A competição será sediada, oficialmente, na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

"Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura", escreveu Domínguez em sua conta no X, antigo Twitter.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

A decisão foi feita em homenagem aos 100 anos da primeira Copa do Mundo, que aconteceu em 1930 no Uruguai. Essa foi a maneira encontrada pela Fifa de celebrar este marco na história do futebol e do mundo, que tem o evento como um dos principais momentos de união pelo esporte.

Apesar de ainda não serem os países oficiais em que a Copa será sediada, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, poderão participar desta edição que promete ser diferente de todas as outras. Pela primeira vez, os jogos acontecerão em seis países diferentes, divididos em três continentes distintos.

O anúncio das sedes oficiais veio nesta manhã, com um acordo por unanimidade no Conselho da Fifa, que a candidatura dos países Espanha, Portugal e Marrocos, será a única para a Copa de 2030. A ideia da corporação é ter uma "Copa do Mundo ambulante", com partidas por diversas áreas do globo.