Vasco terá sequência no Rio na luta contra o rebaixamento

O time do Vasco foi goleado, neste domingo (01), contra a equipe do Santos por 4x1, na vila Belmiro, e de quebra retornou ao z-4 do Brasileirão. O Cruzmaltino terá sequência de quatro partidas no Rio para sair da zona de rebaixamento, sendo três em São Januário e um clássico com o Flamengo.

O clube carioca vinha de uma sequência de três vitorias seguidas antes de perder para o time da baixada paulista. Após um início ruim como mandante, o Vasco se reergueu e tem novamente o fator casa como decisivo, vindo de quatro vitórias consecutivas.

O próximo desafio será contra o São Paulo, no próximo sábado (7). Depois enfrentará as equipes do Fortaleza, Flamengo (Maracanã), e por fim o Internacional.

O Vasco está na 17° colocação com 26 pontos em 25 jogos disputados, e com apenas 7 vitórias. O Goiás é o primeiro time fora do z-4 com 27 pontos somados.