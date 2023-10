Botafogo 'tropeça' de novo contra o Goías e resultado põe Vasco no Z-4

Ruim para um, pior para o outro. A frase resume bem o que significou o empate do Botafogo diante do Goías, em 1 a 1, na noite desta segunda-feira (2), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela Série A do Brasileirão. Além de não conseguir aumentar a 'gordura' na liderança da competição, o Alvinegro, em mais uma atuação ruim após três derrotas seguidas, colaborou, indiretamente para colocar o Vasco de volta à Zona de Rebaixamento na competição.

O empate deixou o Botafogo com 52 pontos, sete a mais do que o Bragantino, segundo colocado. Com o empate, o Goiás chegou aos 27, ultrapassando o Vasco , que foi derrotado por 4 a 1 pelo Santos, no último domingo (1), na Vila Belmiro, e está com 26, mesma pontuação que o Bahia, que fica atrás do Cruzmaltino na tabela por ter 6 vitórias na competição, uma menos que o clube carioca. Completam o Z-4, o América (MG), com 18, e o Coritiba, que soma 17.

O jogo - No jogo de ontem no Nilton Santos, Tiquinho Soares foi o autor do gol alvinegro na partida, no segundo tempo. Lucas Halter abriu o placar para o alvinegro, na primeira etapa. O Glorioso volta a campo no domingo (8), às 16h, para enfrentar o clássico com o Fluminense, no Maracanã. Já o Vasco, joga contra o São Paulo, no Maracanã, no próximo sábado (7), e volta a precisar de uma vitória para seguir firme na lutra contra o rebaixamento.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 02/10/2023 (Segunda-feira), às 20h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

Amarelos: Lucas Perri, Victor Sá, Tiquinho Soares e Diego Costa (BOTAFOGO); Maguinho, Lucas Halter, Morelli e Allano (Goiás)



Gols: Tiquinho Soares aos 6'/2ºT (BOTAFOGO); Lucas Halter aos 26'/1ºT (Goiás)



BOTAFOGO: Lucas Perri; Tchê Tchê (Di Plácido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Tiquinho Soares) e Eduardo; Junior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Segovinha) e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Matheus Babi), Morelli e Guilherme Marques (Raphael Guzzo); Allano (Apodi), João Magno (Sidimar) e Anderson Oliveira (Alesson). Técnico: Armando Evangelista.