Vasco é goleado fora de casa, e pode voltar para o z-4

O Santos interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas do Vasco, que volta a ficar perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube carioca foi derrotado na tarde desse domingo por 4x1 em uma partida para ser esquecida. Com o resultado, a equipe que vinha em franca evolução, volta a flertar com a luta contra o rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Pablo Vegetti para o Vasco, e Marcos Leonardo (2x), Tomás Rincón e Soteldo, pela equipe da baixada paulista.

A torcida do Vasco, que estava empolgada com a melhora do time no campeonato, agora, tem novamente motivos para se preocupar com a briga para não cair para série B. O cruzmaltino havia iniciado uma sequência de vitórias, marcando quatro gols no clássico carioca contra o Fluminense e cinco gols contra o Coritiba. Mas, a série de goleadas terminou, neste domingo (01), com a goleada sofrida para o Santos por 4x1.

Medel, pelo Vasco, e Lucas Lima, do Santos, foram expulsos no início do segundo tempo, devido a uma discussão generalizada por falta assinalada em cima de Soteldo, deixando cada equipe com um a menos até o final do partida. Rodrigo Fernández, que estava no banco de reservas do Santos, também foi expulso.

O Vasco volta a campo neste sábado (07), às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbi. O clube carioca que pode enfrentar o tricolor paulista estando no z-4, em caso de vitoria do Goiás em cima do Botafogo, em jogo que ocorrerá nesta segunda feira (02).